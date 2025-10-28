DAX24.210 -0,4%Est505.689 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,62 -2,0%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.074 +0,1%Euro1,1656 +0,1%Öl64,66 -1,7%Gold3.914 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt ab -- Asiens Börsen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Hypoport senkt Umsatzausblick -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Symrise, Siltronic, HSBC, Novartis im Foku
Top News
Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert
Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Verbio - Da ist der Befreiungsschlag

28.10.25 09:10 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich



Da ist der Befreiungsschlag

Nach einer langen Durststrecke von November 2022 bis zum Frühjahr 2025 diskutierten wir bei der Verbio-Aktie zuletzt die Möglichkeit eines „ganz großen Befreiungsschlags“ (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 20. Oktober). Dank des Spurts über die horizontalen Barrieren bei 13,05/13,36/13,92 EUR ist der Titel nun einen entscheidenden Schritt weiter – sprich nach dem Bruch des Abwärtstrends der letzten Jahre ist auch die strategische Bodenbildung seit Dezember 2024 abgeschlossen. Untermauert wird der Gezeitenwandel durch nicht minder bemerkenswerte Indikatorsignale. Hervorheben möchten wir den MACD, der auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generiert hat, sowie die zusätzliche Bodenbildung im Verlauf des RSI. Ein weiteres Argument liefert der Halbjahreschart: In der hohen Zeitebene hat das Papier einen lehrbuchmäßigen „Hammer“ ausgebildet. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 6 EUR bzw. ein Kursziel im Bereich von 19 EUR. Diese Zielmarke harmoniert hervorragend mit diversen Hoch- und Tiefpunkten aus dem Jahr 2024. Um die Trendwende nicht zu negieren, gilt es dagegen, das Januarhoch bei 13,05 EUR zukünftig nicht mehr zu unterschreiten.

Verbio (Monthly)

Chart Verbio
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Verbio

Chart Verbio
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

DatumRatingAnalyst
26.09.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
19.05.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
13.05.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.02.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
13.02.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.01.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
21.11.2024VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2024VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.09.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
19.05.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
13.05.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.01.2024VERBIO Vereinigte BioEnergie SellDeutsche Bank AG
11.01.2024VERBIO Vereinigte BioEnergie SellDeutsche Bank AG
11.10.2006VERBIO nicht zeichnenDer Aktionär

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VERBIO Vereinigte BioEnergie AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen