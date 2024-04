Festgeld-Sparern drohen bald Zinssenkungen: Jetzt noch bis Ende April bis zu 3,75 % bei der Deutschen Pfandbriefbank sichern.

Zins-Tipp!

Hier werden ab 02.05. die Zinsen gesenkt: Entdecken Sie jetzt noch das attraktive Festgeld-Angebot der deutschen Pfandbriefbank.

Festgeld ist eine beliebte Form der Geldanlage, bei der Anleger einen bestimmten Betrag für eine festgelegte Laufzeit bei einer Bank anlegen. Im Gegenzug erhalten sie einen vorab vereinbarten Zinssatz, der während der Laufzeit konstant bleibt. Diese Form der Anlage eignet sich besonders für Anleger, die ihr Kapital sicher und langfristig vermehren möchten, ohne dabei größeren Risiken ausgesetzt zu sein. Für Anleger, die auf der Suche nach attraktiven Zinsen bei verschiedensten Laufzeiten sind, bietet das pbb direkt Festgeld* eine interessante Option. Schnell sein lohnt sich dabei - die Deutsche Pfandbriefbank ändert ihre Konditionen ab dem 02.05.2024 und senkt dabei die Zinsangebote.

Das Festgeld-Angebot im Detail

pbb direkt* bietet Festgeldkonten mit stabilen Anlagemöglichkeiten

Gesetzlicher Einlagenschutz bis zu 100.000 Euro und zusätzliche Sicherheit durch Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken

Zwei Optionen: klassisches Festgeldkonto und FestgeldPLUS mit Teil-Verfügbarkeitsoption

Attraktive Zinssätze bis zu 3,75 % p.a. für verschiedene Laufzeiten

Möglichkeit zur Zinsgutschrift auf ein Tagesgeldkonto oder direkter Wiederanlage der Zinsen

Auch Festgeldkonten in US-Dollar verfügbar

Zinssatz und Garantiezeitraum

Das pbb direkt Festgeld* bietet attraktive Zinssätze von bis zu 3,75 % p.a. für verschiedene Laufzeiten bis zum 1. Mai 2024. Ab dem 2. Mai 2024 gelten niedrigere Zinssätze. Kunden können zwischen dem klassischen Festgeldkonto und dem FestgeldPLUS wählen, wobei die Zinssätze je nach gewählter Laufzeit variieren. Die Zinssätze sind stabil und bieten eine gute Rendite für Ihr Kapital. Besonders hervorzuheben ist das Angebot auf die Laufzeiten von 2 und 3 Jahren. Hier erhalten Sie aktuell noch 3,75 % p.a.

Flexibilität und Verfügbarkeit

Mit dem FestgeldPLUS-Konto haben Kunden die Möglichkeit, über 20 % ihrer Anlagesumme während der Laufzeit frei zu verfügen. Dies kombiniert die Sicherheit eines Festgeldkontos mit der Flexibilität, auf einen Teil des Kapitals zugreifen zu können, falls benötigt. Bei der Wahl des regulären Festgeld-Angebotes erhält man dagegen einen etwas höheren Zinssatz.

Kontoeröffnung und Gebühren

Die Kontoeröffnung bei pbb direkt* erfolgt einfach per Video-Legitimation, wobei Kunden lediglich ihren Personalausweis oder Reisepass benötigen. Es entstehen keine Kontoführungsgebühren oder sonstige Kosten, was das Festgeldangebot besonders attraktiv macht.

Einlagensicherung

pbb direkt* bietet gesetzlichen Einlagenschutz bis zu 100.000 Euro sowie zusätzliche Sicherheit durch die freiwillige Mitgliedschaft im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken. Kunden können sich somit darauf verlassen, dass ihre Einlagen sicher sind.

Vorteile

Attraktive Zinssätze bis zum 1. Mai 2024 beim regulären Festgeld-Angebot

Flexible Laufzeiten und Teil-Verfügbarkeitsoption mit FestgeldPLUS

Einfache Kontoeröffnung per Video-Legitimation

Keine Kontoführungsgebühren oder sonstige Kosten

Nachteile

Begrenzte Auswahl an Laufzeiten

Erfordernis eines pbb Tagesgeldkontos als Referenzkonto

Aktive Kündigung nach Ablauf der Laufzeit erforderlich

Fazit

Das Festgeldangebot von pbb direkt* ist eine attraktive Option für Anleger, die stabile Zinssätze und flexible Anlagemöglichkeiten suchen. Mit gesetzlichem Einlagenschutz, zusätzlicher Sicherheit und einfacher Kontoeröffnung bietet pbb direkt eine sichere und bequeme Möglichkeit, Ihr Kapital zu vermehren, bevor ab dem 2. Mai 2024 niedrigere Zinssätze gelten.