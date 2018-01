HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Continental vor dem Hintergrund der Konsumelektronik-Show in Las Vegas auf "Sell" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Dort hätten die Automobilhersteller weitere Zeichen gesetzt, dass das autonome Fahren nicht länger ein ferner Traum sei, schrieb Analyst Fei Teng in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Umwälzungen in der Branche hätten Aufspaltungen von Zulieferern zur Folge, darunter auch Continental. Einer baldigen Abspaltung der Sparte Antriebstechnik stehe aber womöglich der Anteil von Schaeffler an Conti entgegen./bek/ajx



Datum der Analyse: 15.01.2018



