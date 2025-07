Bernstein Research

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

09:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev vor Halbjahreszahlen von 79 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling berücksichtige in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick jüngste Gespräche mit Vertretern der Brauereibranche sowie aktuelle Währungseinflüsse in seinen Schätzungen. Bei AB Inbev kürzte er seine Annahmen unter anderem wegen einer anhaltenden Marktschwäche in den USA./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 20:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2025 / 04:55 / UTC

