DZ BANK

Adyen BV Parts Sociales Kaufen

18.02.25

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adyen von 1600 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die "starken Zahlen zum vierten Quartal" des Zahlungsdienstleisters sowie auf den optimistischen Blick nach vorn. Ein Ende des starken Wachstums sei nicht in Sicht. Häßler hob seine Gewinnschätzungen an und hält die Aktie weiterhin für attraktiv bewertet./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2025 / 16:18 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2025 / 16:22 / MEZ

