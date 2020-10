LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor den am 4. November erwarteten Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Bei jedweden normalen Standards würde man das abgelaufene dritte Quartal des Supermarktketten-Betreibers als ein sehr gutes bezeichnen, schrieb Analyst James Anstead in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) dürfte um nahezu acht Prozent zugelegt haben, erwartet der Experte./ck/ajx