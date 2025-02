JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 27,49 Euro belassen. Das vierte Quartal der Supermarktkette habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gesunde Margen im Europa-Geschäft hätten den Margendruck in den USA ausgeglichen. Beim Ausblick habe es ebenfalls keine größeren Überraschungen gegeben. Alles in allem rechnet er kurzfristig nun mit kleineren Gewinnmitnahmen./ck/gl

