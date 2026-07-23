AIXTRON Aktie
Marktkap. 3,55 Mrd. EURKGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AI Analyse
AIXTRON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron nach vollständigen Quartalszahlen des Chipindustrie-Zulieferers auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die bereits veröffentlichte Eckdaten hätten eine anhaltende Auftragsdynamik und Bruttomargenstärke belegt, und die aktuellen Zahlen ergänzten dies um die beginnende Auftragsdynamik bei Anlagen zur Herstellung von Siliziumkarbid- und Galliumnitrid-Chips, schrieb Om Bakhda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Buy
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,44 €
|Abst. Kursziel*:
31,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,30%
|
Analyst Name:
Om Bakhda
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|12:41
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG