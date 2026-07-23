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AIXTRON Aktie

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Marktkap. 3,55 Mrd. EUR

KGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
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Symbol AIXXF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

AIXTRON SE Buy

12:41 Uhr
AIXTRON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
34,03 EUR 3,12 EUR 10,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron nach vollständigen Quartalszahlen des Chipindustrie-Zulieferers auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die bereits veröffentlichte Eckdaten hätten eine anhaltende Auftragsdynamik und Bruttomargenstärke belegt, und die aktuellen Zahlen ergänzten dies um die beginnende Auftragsdynamik bei Anlagen zur Herstellung von Siliziumkarbid- und Galliumnitrid-Chips, schrieb Om Bakhda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Buy

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,44 €		 Abst. Kursziel*:
31,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,30%
Analyst Name:
Om Bakhda 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

12:41 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 AIXTRON Buy Warburg Research
15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
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