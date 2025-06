JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Akzo Nobel den Stempel "Positive Catalyst Watch" verpasst und ist damit kurzfristig besonders optimistisch für die anstehenden Ergebnisse des Lackherstellers. Analyst Chetan Udeshi liegt laut seinem am Freitag vorliegenden Kommentar mit seinen Ergebnisschätzungen für das zweite Quartal wie auch das Gesamtjahr und 2026 klar über dem Konsens. Er ist sich unter anderem aufgrund der verbesserten Trends bei Immobilienverkäufen und Renovierungsausgaben in Europa inzwischen noch sicherer, dass die Niederländer positiv überraschen können. Seine fundamentale Einstufung bleibt bei einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight"./rob/ag/tih

