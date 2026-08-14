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Symbol ALIZF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Allianz Hold

13:41 Uhr
Allianz Hold
Aktie in diesem Artikel
Allianz
441,20 EUR -0,80 EUR -0,18%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Allianz mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Hold

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
440,60 €		 Abst. Kursziel*:
-26,24%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
441,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-26,34%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
445,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

13:41 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
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13.08.26 Allianz Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.08.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
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