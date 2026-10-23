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Symbol ARGNF

Barclays Capital

arGEN-X Overweight

15:21 Uhr
arGEN-X Overweight
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arGEN-X N.V.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Argenx von 1100 auf 1000 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an die Quartalsergebnisse des Antikörperspezialisten an. Das Mittel Vyvgart habe stark abgeschnitten. Die Ausgaben seien allerdings etwas höher gewesen als am Markt erwartet im Zuge der Übernahme von Forte Biosciences, deren Kosten im Konsens noch nicht enthalten gewesen seien. Gordon bekräftigte seine positive Einschätzung vor den anstehenden Studienergebnissen von Empasiprubart gegen multifokale motorische Neuropathie (MMN). Das Mittel könnte zum weiteren Blockbuster für die Belgier werden./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Overweight

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
1.000,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
784,60 €		 Abst. Kursziel*:
27,45%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
781,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,01%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
942,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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