Assicurazioni Generali Sell

09:06 - UBS AG Teilen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Generali von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 15,00 auf 15,50 Euro angehoben. Diese Versicherer-Aktie zählt zu seinen am wenigsten bevorzugten Titeln und ihr Bewertungsabschlag zum Sektor sei nun nahezu so gering wie seit zehn Jahren nicht mehr, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem halte er das Kraftfahrzeuggeschäft für Privatkunden anfällig für Inflationsdruck./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 04:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 04:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com