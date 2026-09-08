BBVA Aktie
Marktkap. 139,7 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
AI Analyse
BBVA Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 27,10 Euro auf "Overweight" belassen. Nach Angaben der staatlichen Finanzaufsichtsbehörde von Mexiko hat sich das Wachstum der Kreditvergabe im Juli etwas abgekühlt, schrieb Marta Sanchez Romero am Dienstag. Gleichzeitig gäben die Kreditzinsen etwas nach. Unter dem Strich habe sich die Profitabilität jedoch verbessert./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 23:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 12:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Overweight
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
27,10 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,28 €
|Abst. Kursziel*:
7,20%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,27%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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