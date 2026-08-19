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BioNTech (ADRs) Aktie

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94,85 EUR -1,80 EUR -1,86 %
STU
110,39 USD +17,65 USD +19,03 %
vorbörslich
BTT
finanzen.net zero
BioNTech (ADRs) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 19,94 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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WKN A2PSR2

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ISIN US09075V1026

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Symbol BNTX

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

BioNTech (ADRs) Buy

13:41 Uhr
BioNTech (ADRs) Buy
Aktie in diesem Artikel
BioNTech (ADRs)
94,85 EUR -1,80 EUR -1,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 138 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aus der erfolgreichen Phase-III-Studie zum Melanom-Impfstoff von Moderna und Merck & Co lassen sich laut Analyst Akash Tewari keine unmittelbaren Rückschlüsse für Biontech ziehen. Dennoch sieht er aber weiterhin gute Chancen für das Mainzer Unternehmen im Bereich Krebsimpfstoffe, wie er am Donnerstag schrieb./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy

Unternehmen:
BioNTech (ADRs)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 138,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 113,12		 Abst. Kursziel*:
21,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 110,39		 Abst. Kursziel aktuell:
25,01%
Analyst Name:
Akash Tewari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 128,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

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