BioNTech (ADRs) Aktie
Marktkap. 19,94 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2PSR2
ISIN US09075V1026
Symbol BNTX
AI Analyse
BioNTech (ADRs) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 138 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aus der erfolgreichen Phase-III-Studie zum Melanom-Impfstoff von Moderna und Merck & Co lassen sich laut Analyst Akash Tewari keine unmittelbaren Rückschlüsse für Biontech ziehen. Dennoch sieht er aber weiterhin gute Chancen für das Mainzer Unternehmen im Bereich Krebsimpfstoffe, wie er am Donnerstag schrieb./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 138,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 113,12
|Abst. Kursziel*:
21,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 110,39
|Abst. Kursziel aktuell:
25,01%
|
Analyst Name:
Akash Tewari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 128,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|13:41
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BioNTech (ADRs) Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:41
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BioNTech (ADRs) Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:41
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|UBS AG
|09.09.24
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.24
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BioNTech (ADRs) Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|07.05.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG