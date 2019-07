ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Boeing von 435 auf 427 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Falls es mit der Boeing 737 Max keine weiteren Unglücksfälle gebe, dürften die Maschinen dieses Typs auch wieder zugelassen und Produktion sowie Auslieferungen wieder aufgenommen werden, schrieb Analyst Robert Spingarn in einer am Montag vorliegenden Studie. Dann dürften die Anleger bereit sein, über die kurzfristigen Verluste bei dem US-Flugzeugbauer hinwegzusehen./gl/he



