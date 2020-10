NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Boeing von 194 auf 181 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Erholung laufe rund, schrieb Analyst Michael Eisen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht jetzt aber davon aus, dass der US-Flugzeugbauer 2021 Geld verbrennen wird./ag/bek