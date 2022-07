NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für Juni auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zahlen spiegelten die verbesserten Aussichten für den Flugzeugtyp 737 Max wider./la/mis