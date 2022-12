NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Boeing nach der Ankündigung über einen Großauftrag von United Airlines von 170 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Auftrag über mindestens 100 Flugzeuge der Serie 787 sei bereits heiß ersehnt worden und sei der bislang größte Auftrag für diesen Flugzeugtyp, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass United Airlines noch 44 Kaufoptionen für die Boeing 737 Max in Festbestellungen umgewandelt und weitere 56 Max-Bestellungen aufgegeben habe. Das stärke insgesamt das Vertrauen der Anleger in die umfassende Erholung bei Großraumflugzeugen./ck/jha/