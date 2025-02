JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag sei sehr detailreich gewesen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er begrüße vor allem die Ambition des Managements, die Eigenkapitalrendite im Jahr 2028 auf 15 Prozent zu steigern, auch wenn die Ziele ehrgeizig seien und die Bank noch viel Arbeit vor sich habe./ck/he

