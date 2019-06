LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Continental vor Quartalszahlen von 155 auf 145 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Henning Cosman kürzte seine Schätzungen für den Autozulieferer und Reifenhersteller. Eine Gewinnwarnung zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei aber wohl unwahrscheinlich, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2019 / 20:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2019 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.