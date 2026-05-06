Continental Aktie
Marktkap. 12,47 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Continental nach Zahlen von 69 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein starkes erstes Quartal zeuge von der Ertragskraft des Reifengeschäfts, schrieb Michael Filatov in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an infolge der besser als erwartet ausgefallenen Resultate. Größer werde auch die Zuversicht für die Gummi- und Kunststoffsparte Contitech./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Continental
Zusammenfassung: Continental Hold
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
70,16 €
|Abst. Kursziel*:
5,47%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
70,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,17%
|
Analyst Name:
Michael Filatov
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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