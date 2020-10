Aktie in diesem Artikel Continental AG 100,35 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) und der Free Cashflow des Autozulieferers seien jeweils besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Thomas Besson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angetrieben sei dies vor allem von der Sparte Rubber, zu der auch das Reifengeschäft zähle./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.