NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Continental nach einem Treffen unter anderem mit Konzernchef Elmar Degenhart auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. In einem herausfordernden Branchenumfeld schätze er die Offenheit und Transparenz des Managements, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Conti sei bisher der einzige von RBC beobachtete Zulieferer, der seine Ziele bereits an die Prognosen für die weltweite Automobilproduktion anpasse. Faurecia und Valeo dürften hier wohl noch nachziehen./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 07:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / 07:23 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.