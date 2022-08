NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Continental von 77 auf 86 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen für 2022 auf bereinigter Basis ebenso an wie seine Prognosen für die Nettoverschuldung. Er betonte, dass er in seinem Bewertungsmodell nun von deutlich geringeren Pensionsverpflichtungen ausgehe, womit er die Kurszielanhebung begründete./ajx/he