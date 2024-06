Bernstein Research

Continental Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental kurz nach der Erstbewertung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Harry Martin beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit erstem Anlegerfeedback. Im Vergleich zu seiner Branchenansicht werde darüber debattiert, welche Schutzbarrieren die Unternehmen haben und warum die Billigkonkurrenz nicht aufholt./tih/zb

