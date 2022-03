ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Continental von 85 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Folgen des Krieges in der Ukraine dürften belasten, schrieb Analyst Richard Carlson in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher senkte er seine Gewinnerwartungen für den Autozulieferer und Reifenhersteller./mis/men