Daimler Truck Aktie
Marktkap. 36,78 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf das dritte Quartal deute auf erneut solide Resultate hin, schrieb Jose Asumendi am Freitag nach endgültigen Ergebnissen des zweiten Quartals. Seine Gewinnschätzungen bis ins Jahr 2028 habe er gekürzt, mit Aussicht auf eine deutliche Verbesserung danach durch das Ergreifen richtiger Schritte./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
48,96 €
|Abst. Kursziel*:
2,12%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
46,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,90%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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