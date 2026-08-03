JP Morgan Chase & Co.

Daimler Truck Overweight

12:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf das dritte Quartal deute auf erneut solide Resultate hin, schrieb Jose Asumendi am Freitag nach endgültigen Ergebnissen des zweiten Quartals. Seine Gewinnschätzungen bis ins Jahr 2028 habe er gekürzt, mit Aussicht auf eine deutliche Verbesserung danach durch das Ergreifen richtiger Schritte./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks