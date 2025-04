Goldman Sachs Group Inc.

Eni Buy

11:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Wachstum, Bilanzen und Barmittelzuflüsse der großen europäischen Ölkonzerne dürften sich im ersten Quartal unterschiedlich entwickelt haben, schrieb Analyst Michele della Vigna in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Bei Shell hob er eine Reihe von Projektstarts hervor sowie den Fokus auf die Kapitaldisziplin mit Spielraum für noch weitere Kostensenkungen. Die Briten profitierten zudem ebenso wie Saudi Aramco, Equinor und Galp von starken Bilanzen. Repsol, BP und Eni punkteten mit den größten Chancen durch den Verkauf von Aktivitäten in den kommenden Jahren. Bei Repsol, Totalenergies und Shell könnten sich die Anleger zudem auf die höchsten Kapitalerträge freuen./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2025 / 22:16 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com