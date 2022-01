HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat die Einstufung für Fielmann auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die Aktie der Optikerkette zähle zu seinen "Best Ideas 2022", schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er betonte das dynamische Wachstum und die Expansion ins Ausland. Das Geschäft sei grundsolide und biete gute defensive Qualitäten. Nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung im vergangenen Jahr verzeichne die Aktie nun attraktives Aufwärtspotenzial./ajx/he