FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grand City Properties nach dem Abstieg in den SDax von 22 auf 18,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Wegen der Zinsentwicklung habe er den Risikoabschlag für den Nettovermögenswert erhöht, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem stellten die Energiekrise sowie die Risikoaversion der Anleger eine potenzielle Belastung dar./jcf/ag