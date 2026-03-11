Henkel vz. Aktie
Marktkap. 29,91 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
AI Analyse
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach vorläufigen Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Der Konsumgüterkonzern sei organisch stärker als erwartet gewachsen und habe den Umsatzausblick angehoben, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Dies verdanke er aber nur der guten Entwicklung der Preise./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
78,18 €
|Abst. Kursziel*:
-16,86%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
78,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,94%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|13:16
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:16
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13:16
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:16
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.