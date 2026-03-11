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Symbol HENOF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

13:16 Uhr
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
78,26 EUR 0,58 EUR 0,75%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach vorläufigen Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Der Konsumgüterkonzern sei organisch stärker als erwartet gewachsen und habe den Umsatzausblick angehoben, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Dies verdanke er aber nur der guten Entwicklung der Preise./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 10:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
78,18 €		 Abst. Kursziel*:
-16,86%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
78,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,94%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

13:16 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
13:16 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
13.10.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
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