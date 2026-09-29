Bernstein Research

Hermès (Hermes International) Outperform

14:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 1750 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca rechnet für den Luxuskonzern mit einem organischen Wachstum um 4,7 Prozent, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 12:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 13:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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