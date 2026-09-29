Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 144,7 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 1750 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca rechnet für den Luxuskonzern mit einem organischen Wachstum um 4,7 Prozent, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 12:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 13:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.750,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.356,00 €
|Abst. Kursziel*:
29,06%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.360,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,68%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.734,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|14:31
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|25.09.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Hermès (Hermes International) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|25.09.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Hermès (Hermes International) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital
|22.09.26
|Hermès (Hermes International) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|Hermès (Hermes International) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.