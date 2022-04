HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hypoport nach Handelszahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 595 Euro belassen. Der Finanzdienstleister habe in einem bereits günstigen Umfeld überdurchschnittlich abgeschnitten, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/mis