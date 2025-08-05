DAX 24.084 +0,0%ESt50 5.341 +0,2%Top 10 Crypto 16,50 +0,6%Dow 43.975 -0,5%Nas 21.385 -0,3%Bitcoin 102.364 +0,1%Euro 1,1618 +0,0%Öl 66,88 +0,3%Gold 3.353 +0,3%
Hypoport Aktie

159,20 EUR -12,40 EUR -7,23 %
STU
Marktkap. 1,14 Mrd. EUR

KGV 90,63 Div. Rendite 0,00%
WKN 549336

ISIN DE0005493365

Symbol HYPOF

Deutsche Bank AG

Hypoport SE Buy

10:01 Uhr
Hypoport SE Buy
Hypoport SE
159,20 EUR -12,40 EUR -7,23%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 318 Euro belassen. Der Finanzdienstleister habe die Erwartungen des Finanzhauses erfüllt, schrieb Mengxian Sun in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Trotz eines vorübergehenden Rückgangs des Transaktionsvolumens sei die Profitabilität im Vergleich zum Vorquartal stabil geblieben./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

