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ING Group Aktie

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30,60 EUR -0,15 EUR -0,47 %
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Symbol INGVF

Goldman Sachs Group Inc.

ING Group Buy

13:06 Uhr
ING Group Buy
Aktie in diesem Artikel
ING Group
30,60 EUR -0,15 EUR -0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 34,20 auf 35,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Donnerstag an den besser als erwarteten Quartalsbericht der Bank an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Buy

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
35,90 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,78 €		 Abst. Kursziel*:
16,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,34%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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