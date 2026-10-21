DAX 25.645 +1,4%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.952 +0,0%Top 10 Crypto 10,69 -0,6%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 73.335 -2,1%Euro 1,1243 +0,1%Öl 111,7 +2,7%Gold 4.095 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
624,80 EUR +3,00 EUR +0,48 %
STU
713,00 USD +14,12 USD +2,02 %
nachbörslich
BTT
finanzen.net zero
Meta Platforms (ex Facebook) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,57 Bio. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JWVX

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US30303M1027

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol META

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

08:21 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
624,80 EUR 3,00 EUR 0,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta von 860 auf 885 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Kerngeschäft mit Werbung nehme zu, schrieb Eric Sheridan am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht. Im Fokus blieben allerdings die Investitionen in KI-Chancen. Der Agent Muse sei sehr erfolgreich angelaufen und habe schnell eine führende Rolle bei den Verbrauchern eingenommen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 885,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 697,52		 Abst. Kursziel*:
26,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 713,00		 Abst. Kursziel aktuell:
24,12%
Analyst Name:
Eric Sheridan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 835,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

08:21 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:11 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK
15.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

TraderFox Hot-News Meta glänzt im Anzeigengeschäft und Nutzerwachstum bei Muse! Hohe Rechtskosten drücken den Gewinn! Meta glänzt im Anzeigengeschäft und Nutzerwachstum bei Muse! Hohe Rechtskosten drücken den Gewinn!
finanzen.net Meta-Aktie gefragt: Facebook-Mutter wächst kräftig und investiert weiter in KI
dpa-afx ROUNDUP: Meta-Chef setzt neue Aktienstruktur mit Umzugsdrohung durch
dpa-afx ROUNDUP 2: Meta soll Milliarden wegen Cambridge Analytica zahlen
dpa-afx Meta investiert mindestens 135 Milliarden Dollar in KI
finanzen.net CoreWeave-Aktie nach Goldman-Kaufempfehlung: Ist jetzt die große Einstiegschance da?
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend höher
dpa-afx Meta-Aktie steigt trotz Milliardenstrafe wegen Cambridge Analytica
dpa-afx ROUNDUP: Meta soll Milliarden wegen Cambridge Analytica zahlen
Benzinga Mark Zuckerberg Says Muse Could Out-Earn Facebook, Instagram Per User, But Analyst Warns It’s 'Losing' More Money Than Any Other Product Meta Has Launched
Korea Times Meta sued in Australia class action alleging harm to children
Benzinga Mark Zuckerberg Keeps Control as Meta Adds Class C Stock — Analyst Sees ‘More Capex Coming’ for AI
MotleyFool Meta Delivers Another Blowout Earnings Report. Here's What Investors Need To Know
Korea Times Meta strikes deal to keep Zuckerberg in California after wealth tax concerns
MotleyFool Meta: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
Benzinga Meta, IBM, Texas Instruments, LAM Research and Tesla: Why These 5 Stocks Are on Investors' Radars Today
MarketWatch This wonky maneuver kept Mark Zuckerberg from fleeing a California billionaire tax
RSS Feed
Meta Platforms (ex Facebook) zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.