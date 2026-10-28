Microsoft Aktie
Marktkap. 3,54 Bio. EURKGV 20,79 Div. Rendite 0,98%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
AI Analyse
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft von 640 auf 700 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die KI-Nutzung habe sich bisher auf Software-Entwicklung konzentriert, dürfte sich aber nun ganzheitlich in den Unternehmen durchsetzen, schrieb Gabriela Borges am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Und Microsoft dürfte als Profiteur im Mittelpunkt dieser Entwicklung stehen. Die Papiere von Microsoft stehen auf der Liste der überzeugendsten Anlageideen der Investmentbank./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 700,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 531,01
|Abst. Kursziel*:
31,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 523,21
|Abst. Kursziel aktuell:
33,79%
|
Analyst Name:
Gabriela Borges
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 630,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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