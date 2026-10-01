Jefferies & Company Inc.

National Grid Hold

11:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat National Grid angesichts letzter Aussagen zum Geschäftsverlauf vor den Quartalszahlen am 5. November auf "Hold" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Dies schrieb Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Energienetzbetreiber rechne nun für das Geschäftsjahr 2026/27 mit einem Gewinnwachstum je Aktie (EPS) leicht über der bisherigen Prognose von 13 bis 15 Prozent und liege am oberen Ende damit über der Konsensschätzung. Insgesamt bewertet der Analyst die Aussagen "leicht positiv"./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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