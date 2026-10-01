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Symbol NGGTF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

National Grid Hold

11:51 Uhr
National Grid Hold
Aktie in diesem Artikel
National Grid plc
13,52 EUR 0,02 EUR 0,11%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat National Grid angesichts letzter Aussagen zum Geschäftsverlauf vor den Quartalszahlen am 5. November auf "Hold" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Dies schrieb Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Energienetzbetreiber rechne nun für das Geschäftsjahr 2026/27 mit einem Gewinnwachstum je Aktie (EPS) leicht über der bisherigen Prognose von 13 bis 15 Prozent und liege am oberen Ende damit über der Konsensschätzung. Insgesamt bewertet der Analyst die Aussagen "leicht positiv"./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: National Grid Hold

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
13,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
13,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,39 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

11:51 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
11:46 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
11:26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 National Grid Outperform Bernstein Research
15.09.26 National Grid Outperform Bernstein Research
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