MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach Quartalszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Software-Entwickler sei besser als erwartet in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Knut Woller in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das gelte erst recht, wenn man die im ersten Quartal 2020 hoch gelegte Messlatte berücksichtige. Vor allem im Segment Design habe das Unternehmen Stärke gezeigt./bek/gl