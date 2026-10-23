Nestlé Aktie
Marktkap. 228,88 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
AI Analyse
Nestlé Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nestle von 94 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das interne Realwachstum des Nahrungsmittelkonzerns sei im dritten Quartal deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Prognosen für 2026 leicht nach oben./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 14:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Kaufen
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
83,73 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
83,28 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|24.07.25
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|15:46
|Nestlé Neutral
|UBS AG
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