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JP Morgan Chase & Co.

Nike Underweight

10:01 Uhr
Nike Underweight
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
28,06 EUR -3,18 EUR -10,17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 40 auf 33 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Schmerz sei größer als der Gewinn, schrieb Matthew Boss am Freitag in seiner Reaktion auf das durchwachsene erste Geschäftsquartal. Basierend auf dem schwachen Ausblick stünden wohl alle Regionen im zweiten Quartal und zweiten Halbjahr unter Druck./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 03:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Underweight

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 33,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 35,15		 Abst. Kursziel*:
-6,12%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 31,55		 Abst. Kursziel aktuell:
4,60%
Analyst Name:
Matthew R. Boss 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 45,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

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