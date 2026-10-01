Nike Aktie
Marktkap. 46,65 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 3,53%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
AI Analyse
Nike Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 40 auf 33 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Schmerz sei größer als der Gewinn, schrieb Matthew Boss am Freitag in seiner Reaktion auf das durchwachsene erste Geschäftsquartal. Basierend auf dem schwachen Ausblick stünden wohl alle Regionen im zweiten Quartal und zweiten Halbjahr unter Druck./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 03:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Underweight
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 33,00
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
$ 35,15
|Abst. Kursziel*:
-6,12%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
$ 31,55
|Abst. Kursziel aktuell:
4,60%
|
Analyst Name:
Matthew R. Boss
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 45,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|22.08.23
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|DZ BANK
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