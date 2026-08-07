Nokia Aktie
Marktkap. 53,75 Mrd. EURKGV 47,99
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
AI Analyse
Nokia Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Overweight" belassen. Das Auftragsbuch der Finnen verspreche für 2027 und 2028 Gewinne, die der Markt so noch nicht erwarte, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstag. Der Konsens sei zu langsam dabei, die Chancen im Bereich KI und Cloud einzupreisen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 22:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MARKKU ULANDER/Getty Images
Zusammenfassung: Nokia Overweight
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
8,90 €
|Abst. Kursziel*:
102,20%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
9,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
99,29%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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