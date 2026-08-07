JP Morgan Chase & Co.

Nokia Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Overweight" belassen. Das Auftragsbuch der Finnen verspreche für 2027 und 2028 Gewinne, die der Markt so noch nicht erwarte, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstag. Der Konsens sei zu langsam dabei, die Chancen im Bereich KI und Cloud einzupreisen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 22:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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