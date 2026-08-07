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Symbol NOKBF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Nokia Overweight

08:01 Uhr
Nokia Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
9,03 EUR 0,02 EUR 0,27%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Overweight" belassen. Das Auftragsbuch der Finnen verspreche für 2027 und 2028 Gewinne, die der Markt so noch nicht erwarte, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstag. Der Konsens sei zu langsam dabei, die Chancen im Bereich KI und Cloud einzupreisen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 22:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MARKKU ULANDER/Getty Images

Zusammenfassung: Nokia Overweight

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
8,90 €		 Abst. Kursziel*:
102,20%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
9,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
99,29%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
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23.07.26 Nokia Market-Perform Bernstein Research
02.07.26 Nokia Neutral UBS AG
30.06.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
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