Goldman Sachs Group Inc.

Novo Nordisk Buy

13:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 822 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Kurzfristig bleibe der Aktienkurs des Pharmakonzerns an die vergangenen Freitag veröffentlichten Verschreibungstrends für die GLP-1-Abnehmmedikamente gekoppelt, schrieb Analyst James Quigley in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. In den USA rechne er nicht mit einer Erholung der Dynamik. Eine mögliche Enttäuschung beim wichtigen Mittel Ozempic im ersten Quartal könnte zu einer Senkung der Jahresziele führen. Langfristig sehe er in diesem Bereich aber Potenzial nach oben, das am Markt unterschätzt werde./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2025 / 07:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

