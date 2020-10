ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verkauf der Beteiligung am Medizintechnikanbieter Windstar Medical werfe ein Schlaglicht auf das Potenzial an Werten, die die Senderkette noch heben könne, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Freitag vorliegenden Studie. Verkäufe oder Börsengänge weiterer Konzernteile könnten sich entsprechend positiv auswirken./mf/gl