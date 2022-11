ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 5,91 auf 6,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ungeachtet der Kurszielerhöhung blieben eine ganze Reihe von Risiken für den Medienkonzern, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Viel werde vom weiteren Verlauf des Ukraine-Konflikts und der Energiekosteninflation in Deutschland abhängen./mf