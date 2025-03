Goldman Sachs Group Inc.

PUMA SE Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 53 auf 31 Euro eingestampft, aber die Einstufung nach dem jüngsten Kursrutsch auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an den schwachen Ausblick des Sportwarenkonzerns für 2025 an. Nach dem Kurseinbruch sei das Bewertungsrisiko aber klar gesunken. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf Basis 2025 liege knapp bei nur etwa 0,45./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 17:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

