RENK Aktie
Marktkap. 4,85 Mrd. EURKGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal habe im Rahmen der Markterwartungen gelegen, schrieb David Perry am Donnerstag nach dem Bericht. Der Rüstungskonzern peile beim operativen Ergebnis im Gesamtjahr nun die obere Hälfte der Zielspanne an./rob/ag/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Overweight
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
51,00 €
|Abst. Kursziel*:
47,06%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
52,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,23%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RENK
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