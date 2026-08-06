JP Morgan Chase & Co.

RENK Overweight

06.08.26

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal habe im Rahmen der Markterwartungen gelegen, schrieb David Perry am Donnerstag nach dem Bericht. Der Rüstungskonzern peile beim operativen Ergebnis im Gesamtjahr nun die obere Hälfte der Zielspanne an./rob/ag/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG