JP Morgan Chase & Co.

RENK Overweight

14:16 Uhr

Aktie in diesem Artikel RENK 39,89 EUR -0,67 EUR -1,64% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renk von 75 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des dritten Quartals könnte etwas enttäuschen, schrieb David Perry am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht. Im wichtigsten Bereich Vehicle Mobility Solutions (VMS) rechnet er aber mit starken Resultaten./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 11:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 12:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG