RENK Aktie
Marktkap. 4,06 Mrd. EURKGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
AI Analyse
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renk von 75 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des dritten Quartals könnte etwas enttäuschen, schrieb David Perry am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht. Im wichtigsten Bereich Vehicle Mobility Solutions (VMS) rechnet er aber mit starken Resultaten./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 11:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 12:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Overweight
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
39,40 €
|Abst. Kursziel*:
57,34%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
39,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,43%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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