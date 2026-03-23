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WKN SAFH00

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Symbol SFHLF

Warburg Research

SAF-HOLLAND SE Buy

10:36 Uhr
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher passte sein Bewertungsmodell am Dienstag an die jüngste Jahresbilanz des Lkw-Ausrüsters an. Er lobte die robuste Entwicklung im widrigen Umfeld./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,78 €		 Abst. Kursziel*:
54,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,69%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

10:36 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
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19.03.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
20.02.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
19.02.26 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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