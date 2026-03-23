SAF-HOLLAND Aktie
Marktkap. 773,58 Mio. EURKGV 13,62
WKN SAFH00
ISIN DE000SAFH001
Symbol SFHLF
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher passte sein Bewertungsmodell am Dienstag an die jüngste Jahresbilanz des Lkw-Ausrüsters an. Er lobte die robuste Entwicklung im widrigen Umfeld./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy
|Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,78 €
|Abst. Kursziel*:
54,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,69%
|
Analyst Name:
Fabio Hölscher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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