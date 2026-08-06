SAF-HOLLAND Aktie
Marktkap. 945,58 Mio. EURKGV 13,62 Div. Rendite 4,25%
WKN SAFH00
ISIN DE000SAFH001
Symbol SFHLF
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das zweite Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers hinterlasse einen soliden Eindruck, schrieb Sebastian Ubert in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Es bestätige somit die Kaufempfehlung./rob/mf/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy
|Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,25 €
|Abst. Kursziel*:
22,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,65%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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